AGA與「的士邦」後台合照如預演婚禮️ 未計劃生B 承諾不退出樂…
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Viu1HK報導：AGA與「的士邦」後台合照如預演婚禮️ 未計劃生B 承諾不退出樂壇
AGA江海迦兩場處女紅館演唱會圓滿結束，未婚夫「的士邦」鄭子邦喺後台大方搭住未婚妻合照，聽到記者唱Congratulation，AGA即刻紅都面晒，冧到要用手掩面，十足預演婚禮一樣。
AGA話好開心完成一個小夢想，好好將十年作一個總結。有傳聞話AGA完成今次個唱後，會積極造人生小朋友，佢自己就話未有計劃，現階段雖然已訂婚，但連婚期都未定實。講到未來老公豪擲過億購入山頂3千呎豪宅築愛巢，AGA避重就輕話「呢啲唔講嘞！」不過，就對未來老公讚不絕口，因為喺籌備演唱會呢8個月裏面遇到好多困難，例如媽媽同嫲嫲曾經入院，都係阿邦幫手照顧兩個老人家，真係好暖男呀，難怪可以付託終生。AGA甜絲絲話「開心搵到啱嘅人。」AGA承諾未來唔會引退做少奶奶，想知更多AGA動向，記得睇埋嘞！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK