AK主題樂園慶31歲生日 笑言現在開始21歲 預告明年主力做音樂 開個…
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Viu1HK報導：AK主題樂園慶31歲生日 笑言現在開始21歲 預告明年主力做音樂 開個唱出新歌贈生粉
今日16號係AK江生 31歲生日嘅大日子，壽星仔都一早出story話「今日好日呀～」，而且其實今日仲係一個主題樂園踏入100周年嘅日子，真係喜上加喜啊！AK呢位壽星仔亦踩入主題樂園同一班生慶齊齊慶祝生日，現場氣氛好到爆啊！AK更沾沾話今年係佢31年嚟最威嘅一次，可以喺主題樂園同生粉、父母齊齊慶祝，覺得好開心！
而壽星仔嘅生日願望就希望身邊人都開心、身體健康，另外佢仲表示因為出年會舉行個人演唱會，所以嚟緊會主力做音樂，籌備多啲唔同嘅作品，希望到時開騷唱俾大家聽，搞到生粉興奮到模糊！另外勁窩心嘅AK亦喺IG Story度頻頻轉發大家送俾佢嘅生日祝福，其中一個Story，佢仲講笑話「本人今年開始21歲」，真係俾佢笑死啊！小編喺度都祝老闆 21+10生日快樂啊！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK