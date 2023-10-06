AK親解《Blue Monkey》意思 MV騷腹肌 有靚女靚景️亦有困難 …
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Viu1HK報導：AK親解《Blue Monkey》意思 MV騷腹肌 有靚女靚景️亦有困難 IANSON3年後再合作 大玩激將法?現場實況
繼三年前的《蝸牛》後，終於又等到AK再次搵Ian為佢譜寫新歌《Blue Monkey》，雖然邀歌冇難度，但AK就畀Ian用激將法要佢飆高音！AK表示「佢咁啱喺最尾寫咗句好高音嘅嘢，我問佢係咪認真㗎？佢就話『你咪試下唱囉！』」
AK解釋今次歌名《Blue Monkey》嘅由來「我平時會睇一啲New Age嘢，其中有提及Blue Monkey，代表一個人要玩得開心啲，呢個係喺世界裡面嘅其中一個任務，有啲人會成日唔記得點樣去玩，我之前做嘢都係咁，太認真，唔識玩住去做，結果個人冇咁開心，亦做得冇咁好，最後慢慢發現，有啲嘢可以放鬆啲，輕鬆啲玩住去做，效果會更加好，同Oscar溝通之後，就有呢個歌詞內容嘅決定。」
新歌推出之前，咁啱AK要去紐約參與電影節，所以就萌生喺當地拍MV嘅念頭，佢補充解釋今次MV Idea「平時睇開外國MV都不外乎係Party、女伴，難得去到美國，當然好想拍到咁樣嘅MV，因為外國啲屋好大景又靚，想做嘅效果就似返外國氣氛多啲。」喺靚人靚景下，AK拍攝過程都份外輕鬆愉快，更大派福利，騷出八嚿腹肌，直擊生粉嘅心臟仔！至於喺當地拍MV遇著咩困難？即刻去片睇下AK點講啦！
網民點睇？
#ianchan 作曲 #AnsonKong 主唱
#Ianson 再度合作
超級正！
❤❤❤正
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK