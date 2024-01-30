STRAYZ半年零曝光傳拆夥 CK有回應⭕許廷鏗孖鄧小巧望新年決戰…
廣告
Viu1HK報導：STRAYZ半年零曝光傳拆夥 CK有回應⭕許廷鏗孖鄧小巧望新年決戰四方城 釣魚雀王 vs 三響天后麻將枱上響朵
Alfred許廷鏗孖住死黨鄧小巧，仲有「囡囡」CK黃斯琪今日一齊出席活動！呢個組合係咪好熟面口呢？佢哋就係《造星IV》嘅family！Alfred話遲吓接受品牌邀請衝出香港拍攝，小巧即推介人在野行程，自爆曾試過喺荒島4日冇沖涼！
新年在即，呢家人不約而同話想決戰四方城，小巧再自爆最叻食詐糊，開心share某年同Joyce鄭欣宜打牌經過！唔止添呀，小巧更有「三響天后」之美譽，齋聽呢個朵就知猛料！Alfred指CK都係雀后，笑認一打牌就好容易瞓着，但成日都勁好彩頻頻食糊！
CK所屬組合STRAYZ喺近呢半年都冇更新IG，又甚少團體曝光，即被傳拆夥，CK澄清冇拆夥、冇拗撬，雖然成員Ariel依家仲身在外國深造，但大家有商量出新歌添！想知佢哋今年有咩crossover計劃？Alfred飲醉酒會係點樣？今年犯太歲有咩擋災方法？小巧會派幾多位數字利是？睇片搵答案！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK