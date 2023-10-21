Alton Lokman退出Tiger時裝品牌 打邊爐傾出嚟 George澳門慶祝25歲…
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Viu1HK報導：Alton Lokman退出Tiger時裝品牌 打邊爐傾出嚟 George澳門慶祝25歲生日現場實況
Alton王智德、Tiger邱傲然、George@P1X3L等今日現身商場活動，吸引Fans逼爆商場兩層樓。Alton嘅FC Admin Team早前宣布解散，但今日見Fans咁落力應援，Alton都超開心，表示出席已代表支持，但承認未出現適合嘅人選，都擔心冇Leader會造成混亂。
而Alton 同Lokman 早前退出同Tiger創立嘅時裝品牌Dézert，佢哋話係打邊爐傾出嚟，嗰餐飯Tiger家人都在場。而George嚟緊25號就25歲生日，佢話會喺澳門做嘢順便慶生，今晚就同Fans聚會。想睇更多記得睇埋。
網民點睇？
好開心，有好多Alton 既詳盡訪問，答得好好呀!💛💛
做乜嘢用佢哋幫大台牽線做勢？大台威風嗰陣只有對亞視落井下石！！佢憑乜L嘢值得其它電視台幫？Dllm！邊L個記者問呢啲問題？⚠️家陣係觀眾唔L想見到兩台藝人有任何關聯！河水不犯井水，各做各！！⚠️⚠️重點係ViuTV 觀眾唔L想TVB 同ViuTV 有任何互動！！明未啊？「記者」‼️DLLM ‼️
#Viutv #Tvb咪L做菠蘿雞黐9住曬
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK