現場實況7.7教主誕慶祝停不了！ 神徒請全港巿民搭小輪+摩天輪+木馬+食…
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Viu1HK報導：現場實況7.7教主誕慶祝停不了！ 神徒請全港巿民搭小輪+摩天輪+木馬+食雪糕 望Anson Lo親臨打卡
7月7號就係「教主」Anson Lo 28歲生日，FC準備咗一連串慶祝活動，率先開幕嘅有旺角嘅pop up store，入面除咗展出教主借出嘅獎座外，包括超珍貴嘅MAMA獎座，仲有《MONEY》MV嘅服裝，同埋教主嘅親筆信，而且仲可以扭蛋兼同教主影貼紙相，加埋一系列生日精品，神徒一定玩到唔捨得走呀！
FC Admin Annie話今年籌備慶祝活動比往年更耐，而且花費更大，除咗有旺角pop up store，教主生日正日亦會同舊年一樣，請全港巿民免費搭天星小輪同中環摩天輪，今年仲會請埋大家搭摩天輪隔離嘅旋轉木馬，同埋準備咗雪糕車為大家消消暑，仲要係教主最愛嘅粉紅色士多啤梨味雪糕，不得了呀！
神徒們祝福教主身體健康，亦希望佢可以親自嚟打卡，但一切視乎公司安排，佢哋仲公開爭取可以留更多quota畀Fans買演唱會門票，唔使無限倒數321，嗰種無奈小編真心明呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]