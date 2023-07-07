現場實況Anson Lo 28歲生日嘉年華 過萬神徒塞爆中環海濱同賀教主誕…
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Viu1HK報導：現場實況Anson Lo 28歲生日嘉年華 過萬神徒塞爆中環海濱同賀教主誕
Happy Anson Lo Day！又嚟到一年一度嘅「教主誕」，神徒發功大搞birthday party，繼續free港人乘搭來回中環尖沙咀線嘅渡海小輪之外，加碼請搭摩天輪、旋轉木馬、觀光巴士，甚至請大家食粉紅雪糕消暑，全部都打晒蛇餅，直頭搵唔到龍尾呀！中環海濱突變教主嘉年華會，現場high到核爆，高峰期核心內、外圍加埋聚集過萬位神徒，一遍粉紅海超震撼！
FC會長Annie話今年係疫後首個「教主誕」，有唔少海外神徒都專程飛返香港同教主慶祝生日，所以今年氣氛更熱鬧！日本神徒Kristy、Sui噚日凌晨到港，預計至少留港大半個月至教主亞博騷完結，佢哋勁興奮話成功買足4場騷，真係令人葡萄呀！又講到早前教主去日本拍戲，佢哋都有參與日本FC嘅活動，冧爆話入坑原因係教主嘅舞台魅力同埋演戲、唱歌、跳舞嘅反差萌！
即刻送上上半場birthday party現場實況，下半場有壽星仔Anson Lo出場，stay tuned！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]