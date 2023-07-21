固執巨蟹男Anson Lo剖白浪漫愛情觀 錄歌忍住喊 MV拍虐心人鬼情 …
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Viu1HK報導：固執巨蟹男Anson Lo剖白浪漫愛情觀 錄歌忍住喊 MV拍虐心人鬼情 終極披露個唱造型破格大膽
「教主」Anson Lo舉行首個solo concert在即，臨開騷兩日前推出新歌《浪漫殺死巨蟹座》！佢今次再邀請Wyman填詞，將自己巨蟹男嘅真性情喺歌入面赤裸浮現，教主盡訴自己嘅愛情觀，既浪漫又固執，所以自認係浪漫主義者「如果鍾意咗一個人，會花好多心思製造浪漫，好想take care、關愛對方，甚至去到有啲固執嘅地步，會令對方覺得會唔會too much，變成迫得太緊。」同時亦符合教主待人接物、處事態度。
歌詞「而巨蟹座只是忘了怎樣停下」，更正正係Anson Lo嘅寫照，一擊即中令佢喺錄音嗰陣要忍住喊去唱，呢個感覺係從未試過「有時唔記得停落黎關心人，了解人哋點樣諗點，即使喺事業上，迫得自己好緊、好大壓力，所以喺錄音過程都諗起自己，關於自己嘅人生、做人做事嘅模式。」新歌MV啱啱新鮮滾熱辣上架，係一個淒美又虐心嘅愛情故事，上演一場人鬼情未了戲碼，而教主就飾演一隻固執鬼，即使離開人世，但依然喺女主角身邊默默守候。
講到後日嘅首場亞博騷，Anson 自爆有參與服裝、rundown嘅設計，又忍唔住披露有多個唔同造型，仲要係破格大膽嘅新嘗試，真係引死班神徒啦！至於近日網上流傳有黃牛飛流出，Anson Lo再次呼籲神徒唔好買「到時係咪會有吉位？自己就唔會多諗，只會專注喺演唱會，以用最好狀態、最佳嘅演出，拼盡全力報答入場嘅每一位，演唱會見！」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]