Anson Lo變搖滾教主唱Rock版《MONEY》 獲Dear Jane稱為「…
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Viu1HK報導：Anson Lo變搖滾教主唱Rock版《MONEY》 獲Dear Jane稱為「被跳舞耽誤嘅Band仔」
經常大派福利俾神徒嘅Anson Lo盧瀚霆，最近又炮製咗份大禮送俾fans，就係邀請咗樂隊Dear Jane合作佢嘅新歌《MONEY》，仲將曲風變成Rock爆版本，真係超驚喜啊！
Dear Jane都好開心可以同Anson Lo合作，俾佢哋可以大玩久違嘅Band Sound！而新歌改頭換面，Anson Lo聽完十分興奮，話因為自己未出過Band sound嘅歌，今次可以滿足自己，仲可以有搖滾式咆哮。而喺MV入面佢唔單止以Band仔造型示人，就連台風都Rock到爆！搖滾教主呢一面，真係勁罕見啊！就連Dear Jane成員都大讚Anson Lo好有潛質做Band仔，封佢為「被跳舞耽誤嘅Band仔」添，非常搞笑！而Jackal更表示好期待下一次Anson Lo唱Band Sound編製嘅慢歌。
聽到Dear Jane四子咁樣讚自己，Anson Lo即刻覺得有啲唔好意思，話大家將佢推到咁高，都唔知講咩好，可以同Dear Jane合作亦係佢人生嘅榮幸，仲話前一晚同屋企人講大家都超級興奮，因為家姐係Dear Jane嘅Fans！今次真係冇想像過可以做到嘅嘢，所以好多謝四子，更表示Dear Jane係一隊好多元化嘅樂隊，Band Sound、慢歌、抒情歌，林林種種都能感動人心，係好Iconic嘅Band。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]