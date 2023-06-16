欣宜停工失聯兩個月 Anson Lo主動慰問 Sammi籲給予空間休息後再拼…
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Viu1HK報導：欣宜停工失聯兩個月 Anson Lo主動慰問 Sammi籲給予空間休息後再拼搏 Edan自爆為操肌要求️床戲最後拍
Sammi鄭秀文、林嘉欣、Anson Lo、Edan、Ashley林愷鈴、Elva倪晨曦同Kayan9896等噚晚盛裝出席珠寶活動，大批「登神」Fans喺店外等候，相當墟冚！
最近忙拍港版《社內相親》嘅Anson Lo同Edan，慨嘆無緣同韓版「始祖鳥」安孝燮見面，希望下次可以連同韓版秘書金旻奎世紀同框啦！Edan透露日前拍咀戲前狂食脆香雞翼，仲畀對手沈殷怡揀口味添；教主就仲未見過陳漢娜，但預告咀戲同床戲睇齊韓版，所以要密密做Gym呀！
講到好友欣宜「失蹤」兩個月，Anson Lo同Sammi都有關心對方，希望大家畀啲空間佢休息。而病癒後首度現身嘅Sammi，呢晚依然聲沙沙，佢仲大呻受長新冠影響，聲線同體能未能回復，擔心要將7月個唱延期，好彩老公許志安貼身照顧，依家中西醫雙管齊下，希望喺開騷前回復最佳狀態！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]