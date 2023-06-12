Anson Lo作歌自勉要放鬆擁抱軟弱 酷熱天氣扮驅魔人拍MV越拍越瘦…
Anson Lo盧瀚霆全新跳唱歌曲《Nah》今日終於面世，2023年過咗一半，教主檢討自己表現，覺得喺大小事上有時都會好慌張，怕達唔到自己要求，所以佢特別製作咗帶有美式Hip Hop風嘅新歌《Nah》，提醒自己要學懂放鬆「聽落好似好幼稚，但相信好多人都聯繫到，有時我會好想隱藏自己驚恐嘅一面，盡量表現一個體面嘅形象俾大家睇，變相個人愈嚟愈繃緊，所以想提醒自己學會放鬆，接受同擁抱自己軟弱嘅一面。」
歌曲繼續由監製Edward Chan同團隊一同製作，教主今次亦有合寫旋律，佢話大家創作時都會哼一啲旋律，自己哼歌時會用上「Nah」字，之後靈機一觸，記起「Nah」字有「No」嘅意思，同歌曲要向收埋自己嘅個性Say No好匹配，所以就以Nah作為歌名。
其實唔單止參與作曲部份，教主喺MV造型上亦有很高投入度，今次MV佢扮演驅魔人，為拍驅魔場面要去到一個廢墟取景，過程苦不堪言，教主諗起都怕怕「係出道以嚟拍攝上最辛苦嘅一次，因為當日發出酷熱天氣警告，但我哋仲要喺咁熱嘅天氣，入一個好焗促嘅公寓景拍攝，密不透風，但著晒皮褸，裡面仲有幾件衫，好焗，感覺好似就嚟暈。4年嚟未試過未拍跳舞已經由頭到腳，甚至內衣褲都已經濕晒，但最擔心係瘦咗！本身條皮褲唔使用皮帶，但拍咗3小時後要用皮帶，因為條腰幼咗，愈拍愈瘦。」
MV另外仲有3個造型，除咗西裝Look，其中黑白造型加上裙褲類嘅腰封同畫家帽，Anson Lo指整體感覺有型得嚟又帶時尚感，而另外一個紅色上衣造型就係佢嘅至愛嘞！
網民點睇？
真心欣賞及佩服教主Anson Lo 懂得同肯去面對自己既恐懼，消化完，再分享自己故事同想法給作詞者聽、填自己想表達既rap詞，再演繹比大家聽你的勇氣是多實在及紮實。Nah Nah Nah Nah Nah, I’m not faking anymore！👻 #ansonlo #教主
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com