張繼聰孖羅蘭宣傳新戲派鮑魚 KaKaBall大細超唔畀老竇「再娶」？ 陪…
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Viu1HK報導：張繼聰孖羅蘭宣傳新戲派鮑魚 KaKaBall大細超唔畀老竇「再娶」？ 陪仔女睇MIRROR 爆「遮遮」最愛Edan
張繼聰、羅蘭今日為主演賀歲片《飯戲攻心2》到戲院同影迷玩遊戲送鮑魚！佢哋仲預告電影公司之後會加碼送大利是添！而阿聰同羅蘭姐就笑話謝票嗰陣，會帶埋個袋仔收大家嘅利是，勁有諗頭！
原來早前成班「飯糰」突擊3對影迷嘅婚禮，「二佬」阿聰直頭話有次係代替新郎，拖住新娘進場，即場搶新娘咁激？《飯戲》票房勁收近8千萬，《飯戲2》會唔會有票房壓力？阿聰指冇諗太多，珍惜每次作品上畫，遲啲會同屋企人一齊睇咁話！不過佢「投訴」囡囡KaKaBall大細超，待遇同Kay大大不同，因咩解究呢？
而噚晚阿聰就同對仔女去亞博撐MIRROR，大讚Edan好叻仔，又踢爆家中「遮遮」最愛Edan，因為每次Edan作客都會勁好餸！唔知「鏡粉」KaKaBall睇Daddy日前個小圓台騷開心啲？抑或睇MIRROR演唱會開心啲？即刻去片聽阿聰點講啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK