Viu1HK報導：樂壇新人CK黃斯琪唔止唱得跳得，仲識寫歌編曲，係女團STRAYZ嘅創作擔當。今年佢嘗試單飛推出首支solo歌《little girl》，由佢包辦曲詞編監，呢排冇幾位好姊妹傍住 ，CK話緊張不安又沒有安全感，而且好多嘢都要自己做決定，好彩跳出comfort zone後，CK話明顯有進步