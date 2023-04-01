[email protected]單飛歌聽到爸爸喊多得熊爸爸許廷鏗仗義相助
廣告
Viu1HK報導：樂壇新人CK黃斯琪唔止唱得跳得，仲識寫歌編曲，係女團STRAYZ嘅創作擔當。今年佢嘗試單飛推出首支solo歌《little girl》，由佢包辦曲詞編監，呢排冇幾位好姊妹傍住 ，CK話緊張不安又沒有安全感，而且好多嘢都要自己做決定，好彩跳出comfort zone後，CK話明顯有進步
變得更獨當一面。
因為疫情關係，CK同身處外地嘅爸爸三年冇見面，而《little girl》正正係送俾爸爸嘅禮物，佢希望透過呢首歌表達對爸爸思念之情。CK又自爆同爸爸聽呢首歌嘅時候感動到喊，佢亦好開心自此同爸爸開係更親近，父女之間多咗小互動。除咗爸爸，CK嘅熊爸爸Alfred許廷鏗都好愛佢，由《造星》時導師與參賽者，而家就變咗老友同工作伙伴嘅關係，今次到CK出Solo歌，熊爸爸都做咗好重要嘅角色。
因為疫情關係，CK同身處外地嘅爸爸三年冇見面，而《little girl》正正係送俾爸爸嘅禮物，佢希望透過呢首歌表達對爸爸思念之情。CK又自爆同爸爸聽呢首歌嘅時候感動到喊，佢亦好開心自此同爸爸開係更親近，父女之間多咗小互動。除咗爸爸，CK嘅熊爸爸Alfred許廷鏗都好愛佢，由《造星》時導師與參賽者，而家就變咗老友同工作伙伴嘅關係，今次到CK出Solo歌，熊爸爸都做咗好重要嘅角色。
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]