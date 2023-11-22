COLLAR拍新團歌️MV直踩廿幾粒鐘⌚Candy初嘗騎馬Winka室內…
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Viu1HK報導：COLLAR拍新團歌️MV直踩廿幾粒鐘⌚Candy初嘗騎馬Winka室內玩落雨️Marf爆Ivy恨食頒獎禮After Party叉燒
COLLAR噚日推出今年第4首團歌《Atypical》，今次除咗邀請到韓國排舞導師專程嚟香港幫佢哋排舞之外，MV內容仲非常豐富，Candy同Winka更獻出第一次添！Candy表示「覺得自己有預言能力，因為上次接受訪問，我話新歌想玩動物，估唔到今次真係有機會試騎馬。」而Winka就初嘗喺室內拍落雨鏡頭。芯駖最難忘嘅就係「有個場景係地鐵，個景非常靚，我覺得自己好似去咗歐美地鐵站一樣！」
唔知7個女女最「Atypical」嘅行為又係咩呢？Gao話諗唔到「喺營營役役社會裡，大家都有好多生活壓力、好多唔同事發生，只要我哋忠於自己，就算好普通嘅生活，都會變得非常有趣。」Candy笑話「食極唔飽！」而Ivy就話「參選女團！」Marf就揚言「拍廿幾個鐘頭MV！」Day最識做「勁鍾意返工！」笑Cry！
雖然COLLAR連踩廿幾個鐘拍MV，辛苦但投入，Winka笑話「一直都冇諗過會有宵夜，但下午嘅時候見工作人員買咗好多叮叮嘢食返嚟放雪櫃，原來就係預言今日會通頂。」嚟緊COLLAR亦要準備出席年底嘅各大樂壇頒獎禮，Marf就爆Ivy最期待出席頒獎禮後嘅After Party，「Ivy好期待去食嘢！」Ivy毫無懸念話「聽講啲叉燒好出名！」So Cute！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK