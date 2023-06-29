COLLAR齊腳飛日本出發前互窒️Ivy So提Candy記得帶腦Day未…
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Viu1HK報導：COLLAR齊腳飛日本出發前互窒️Ivy So提Candy記得帶腦Day未執篋被睇死遲到
COLLAR 7位成員，終於可以一齊出trip做嘢喇！今朝晨咁早，Marf、Day、Candy、Ivy So同埋Winka就飛日本拍嘢，各位成員未出發先興奮，噚晚已經喺IG開咗podcast channel，預告會發放小福利，姊妹們仲窒住咁互相提醒添！
COLLAR 出trip就連fans都開心埋一份，佢哋仲吹雞陪埋偶像出發。朝早五點，已經有大批fans喺機場等緊，仲舉哂手牌應援，勁熱鬧啊！COLLAR雖然冇乜瞓咁滯，但都好識做同fans打招呼兼大派心心，想冧死人咩？至於原來阿Gao同芯駖已經一早飛咗去日本，佢哋仲深夜放毒，各位掛住食好西之餘，記住要keep住靚靚Body迎接工作啊！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]