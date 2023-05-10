So Ching️宣布退團「未來日子會成為更值得依靠的人」COLLAR…
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Viu1HK報導：So Ching️宣布退團「未來日子會成為更值得依靠的人」COLLAR不捨 經理人Wing表明唔加新團員
Chillclub頒獎禮當晚COLLAR 7缺1，So Ching因病而缺席。事隔三日，So Ching今日下午喺IG宣布退團重大消息，佢表示喺過去十個月裡面，即使有面對大家、踏上舞台嘅時候，但仍然未能完全適應幕前工作，經過多番考慮 以及同公司商討後，決定退出COLLAR。而MakerVille隨後都發聲明，表示尊重So Ching退團嘅意願，並會作出適當配合，祝福So Ching未來搵到自己嘅方向。
至於COLLAR 7位成員同經理人阿Wing喺3點亦舉行記者會，交代團隊嚟緊嘅方向。隊長阿Gao表示見到So Ching努力嘗試平衡各方面，包括重新踏入舞台嘅生活，佢希望大家俾啲空間So Ching，等佢她好好過平靜自在嘅生活，而其他隊員縱使好唔捨得So Ching，亦都表示尊重。至於經理人阿Wing亦表示COLLAR，會以7位成員繼續發展，又講明唔會加入新成員，而COLLAR將會面世嘅作品中，亦唔會有So Ching嘅身影。同So Ching喺《造星》前已認識嘅肥仔梁業，佢認為So Ching退團係可惜，但會尊重返對方決定。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]