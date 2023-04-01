近百歌迷紅館門外默哀悼念哥哥生前經理人陳淑芬感觸落淚
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Viu1HK報導：為紀念張國榮逝世20周年，其生前經理人陳淑芬以出品人及音樂總監身份，今晚在紅館舉行《繼續寵愛・二十年・音樂會》。音樂會演出歌手包括有古巨基、張智霖、袁詠儀、周慧敏、Gin Lee、鄭欣宜、陳潔靈及譚耀文等。
陳淑芬帶領參與音樂會的台前幕後，於下午四時半在紅館後門進行拜神儀式，祈求演出順利，出席拜神儀式嘅歌手，包括鍾鎮濤、陳松伶、于毅、鄭欣宜及鄭丹瑞等。還見到B哥哥及范姜餵女兒鍾懿食燒肉。
陳淑芬在接受訪問時哽咽表示：「哥哥離開20年是一個特別掛念他的日子，很多朋友都來到支持，而今次音樂會能以全球直播，亦難得獲內地直播批文。」
黃昏六時許，近百名哥哥的歌迷，手持鮮花在紅館外，面向維港進行悼念默哀儀式。擔任主持的李浩林分享當年認識哥哥的逸事，期間陳太感觸落淚，現場眾人待6時43分一齊靜默1分鐘，悼念離世20年的張國榮。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]