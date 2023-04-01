Viu1HK報導：為紀念張國榮逝世20周年，其生前經理人陳淑芬以出品人及音樂總監身份，今晚在紅館舉行《繼續寵愛・二十年・音樂會》。音樂會演出歌手包括有古巨基、張智霖、袁詠儀、周慧敏、Gin Lee、鄭欣宜、陳潔靈及譚耀文等。