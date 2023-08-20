MC張天賦滿意企C位跳舞沾沾自評80分回應衛蘭衛詩疑因資源被分薄而…
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Viu1HK報導：MC張天賦滿意企C位跳舞沾沾自評80分回應衛蘭衛詩疑因資源被分薄而離巢「矛頭指向Dear Jane」
樂隊Dear Jane與MC張天賦順利完成拉闊騷，五子嗌唔夠喉，唱得唔夠之餘，MC直言爭首激昂feel嘅合唱歌，咁就要交畀Howie搞搞佢啦！是晚佢哋邀請咗幾組嘉賓上台，先有女團Lolly Talk，齊人跳唱《搖滾理髮廳》，MC自信爆棚mode話滿意自己企C位跳舞，更自評80分，咁之後咪可以做跳唱歌手？MC即場宣布…..！而Tim則自誇跳舞太勁，就唔show off啦，Jackal就話未有太多機會同8位妹豬互動，但絕對唔算可惜嘅，係咪唔敢拎真嘢出嚟講先？Nice開金口唱歌同時又要顧住打鼓，大叫好難兼顧！
五子全晚都有好多爆肚位，最搞笑莫過於MC走埋去Jackal支咪stand 度高自抽，佢話令fans開心係最緊要！至於提到衛蘭及衛詩疑不滿公司資源分配晒畀MC、洪嘉豪而離開華納，MC機智笑答「確定將個矛頭指向Dear Jane！」就連Dear Jane都甘願硬食？認真便輸了呀，睇完片就知MC點解咁講啦！去片！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK