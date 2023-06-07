Dee哥想拍️《三條Dee》旅遊節目️Dee姐憂地位被Dee 2.0 Aaron撼…
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Viu1HK報導：Dee哥想拍️《三條Dee》旅遊節目️Dee姐憂地位被Dee 2.0 Aaron撼動
「Dee哥」何啟華、「Dee姐」陳海寧同《全民造星V》嘅「Dee哥2.0」Aaron梁浩朗，今日首度「一家團聚」吸金，連同Dee哥嘅「寵物」游學修，真係樂也融融㗎！最搞笑係Aaron父母專誠嚟影「全家福」，仲話喺後台認錯Dee哥做仔，世伯伯母都好Funny呀！
對於被Aaron父母認錯，Dee哥爆笑嗌誇張，又著「細佬」同自己交換門匙，方便上「兄弟」屋企食飯，但就唔睇好「細佬」贏《造星V》喇！Aaron就想同「阿哥家姐」合作拍旅遊節目，取名《3條Dee》，有諗頭喎！笑問Dee姐若然Aaron追佢點算好？佢就決絕說不，事關太有亂倫Feel喇！
此外，「寵物」游學修都覺得Aaron勁似Dee哥，但靚仔過後生時嘅Dee哥，好Mean呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]