Dee孖撞樣Aaron拍廣告 互窒互數 鬥跳舞再鬥急口令
《全民造星V》參賽者有唔少撞樣2.0，雖則ERROR嘅阿Dee何啟華之前講過似佢冇著數，但「Dee 2.0」Aaron梁浩朗繼之前出活動搵真銀後，最近又同阿Dee合體拍銀行廣告，認真fat fat！今次佢哋以唔同造型拍咗6條宣傳短片，其中一條片，佢哋仲邊跳舞邊扭腰，神態相當嬌俏㗎！事前佢哋都特登跟排舞老師練舞，因為劇情安排，需要「唔同步」咁跳舞，反而考起咗非常合拍嘅佢哋，而為咗有更好嘅演出效果，兩人跳咗將近50次，成頭大汗！
拍得銀行廣告，當然都會袋到啲理財技巧落袋啦，但鬼馬嘅Dee分享自己投資迷思嗰陣話：「我的最大投資迷思就是如何令銀行客戶年年都搵我拍廣告。」被問到喺生活同事業上最好嘅 Partner係邊個嘅時候，阿 Dee坦言一定係ERROR：「我哋ERROR一齊出生入死好多年，去到今日有少少成績，每一位成員都係我進步嘅來源，由以前追夢嘅時候開始，就覺得追尋自己興趣，一定要搵到志同道合嘅人，因為佢哋係最大嘅靈感來源同最大嘅鼓勵，大家會了解對方經歷過啲咩，因為有 ERROR，我先會有今日嘅成就。」真係勁有團愛啊！而Aaron由比賽到依家喺工作上最好嘅夥伴就係阿 Dee喇，佢表示：「我都好想藉呢個機會多謝阿 Dee，雖然我哋喺鏡頭前經常互窒，但事實上阿 Dee 喺化妝間教我好多嘢。」
當講到今次拍攝挑戰，Aaron居然大膽到話最難嘅係要應付阿Dee，係咪唔想撈啊？而面對Aaron嘅「攻擊」，阿Dee都即刻發揮毒舌本色：「有時我都面對唔到自己，當我望住 Aaron 時，連自己都分唔清係自己定係佢。我最大嘅挑戰就係點樣令『Aaron 老師』鍾意我呢個前輩，因為我呢個前輩資歷比較深，Y2K 世代嘅語言能力唔同，又驚身為大律師嘅 Aaron 老師會『告』我，所以好有壓力，好彩 Aaron 老師對我好禮貌又溫柔，順利完成拍攝。」其實Aaron都係講笑啫，拍完廣告，佢哋感情都深厚咗，仲互數對方優點添！ Aaron 笑指 阿 Dee「靚仔」、「NG 得嚟又不失霸氣」，口才了得嘅阿 Dee 即場回禮：「做律師一定很聰明、反應很快、很敏捷。」兩人最後更大鬥口才，挑戰投資急口令，經過幾個回合激戰後，阿 Dee 以零點幾秒勝出，薑果然老嘅辣啊！
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