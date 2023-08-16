193新歌剖白昔日情史 MV邀台灣兩大女神合作自爆同肥仔「爭女」
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Viu1HK報導：193郭嘉駿今日推出本年度首支個人單曲《以為只是沒送花》，仲專程飛去台灣拍MV，並邀得台灣女神林莎同「樂天女孩」副隊長李恩菲演出，唱盡193喺戀情中嘅領悟。3爺話：「以前有個女朋友，成日都會叫我送花，但每個禮拜花幾百蚊去買花好嘥，我寧願買啲可以擺耐啲嘅嘢，所以一直唔送花畀佢，分手後先發覺，佢唔係真係要我送花，而係想我畀個尊重同心意佢。」
3爺仲話以前係唔飲咖啡：「總之就係唔想陪佢，每次去到Cafe只飲水同飲朱古力，分手後諗點解佢會鍾意飲咖啡，慢慢試吓，甚至之後愛上咗，周圍去咖啡店飲咖啡，自己仲開埋Coffee Shop。呢個女仔係改變咗我好多嘅人，所以就將呢個前女友嘅故事，寫成今次新歌，同時亦將佢變成MV其中一個角色。」
今次MV導演同樣猛料，正正係曾為陳奕迅、林宥嘉、蘇打綠同楊丞琳等操刀MV、《金曲獎》嘅「最佳MV導演」陳映之執導，3爺話全靠移民咗去台灣嘅監製葉仔撮合：「樂天女孩都係監製撮合，之前佢哋有次嚟香港，睇吓有冇嘢合作，於是約咗我去食飯，點知肥仔嚟咗，仲想打我尖傾合作搶頭啖湯！好在即刻搵咗先，知我咩料啦！」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK