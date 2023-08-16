193新歌剖白昔日情史 MV邀台灣兩大女神合作自爆同肥仔「爭女」

Viu1HK報導：193郭嘉駿今日推出本年度首支個人單曲《以為只是沒送花》，仲專程飛去台灣拍MV，並邀得台灣女神林莎同「樂天女孩」副隊長李恩菲演出，唱盡193喺戀情中嘅領悟。3爺話：「以前有個女朋友，成日都會叫我送花，但每個禮拜花幾百蚊去買花好嘥，我寧願買啲可以擺耐啲嘅嘢，所以一直唔送花畀佢，分手後先發覺，佢唔係真係要我送花，而係想我畀個尊重同心意佢。」