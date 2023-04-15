193英國返港行紅地毯升呢做「少年鬼王」夠晒猛難忘女鬼耳邊唱歌️…
廣告
Viu1HK報導：193英國返港行紅地毯升呢做「少年鬼王」夠晒猛難忘女鬼耳邊唱歌️
「宇宙天團」ERROR成員193去咗英國差唔多成個月拍靈異節目，終於返嚟啦！今朝大約8點半，佢推住行李車步出離境大堂，獲過百位「老婆」送surprise熱烈歡迎！33勁識做咁走埋「老婆」身邊say hi兼收「家用」，一日不見如隔三秋咁款！
唔知係咪個節目太猛，33話佢keep住偏頭痛，喺英國瞓唔好、啱啱搭長途機坐「窮人位」又瞓唔到，所以遲吓諗住搵七師傅「淨身」！不過，33又突然呷醋mode「投訴」七師傅掛住同仔仔happy happy而冇理佢，事關當刻「瀨嘢」唔知點算好！升呢做「少年鬼王」嘅33當然有分享撞鬼難忘事，最後仲有搞笑回應日前被圍剿遲到一事，即刻送上片，小心聽到毛管戙呀～呀～呀～
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]