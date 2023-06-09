193獲謝安琪鼓勵偕張繼聰進軍日本諗好「愛情聖手」pose浩南想八卦肥仔…
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Viu1HK報導：193獲謝安琪鼓勵偕張繼聰進軍日本諗好「愛情聖手」pose浩南想八卦肥仔點冧女
由193郭嘉駿、「浩南」鄭伊琪、郭奕芯同Helen譚凱倫主持嘅節目《戀講嘢》，噚晚錄影第100集，3爺仲碌爆人情卡請嚟女神Kay謝安琪做嘉賓，Kay除咗送上「愛情聖手」燈牌畀3爺，仲幫佢大平反，力撐3爺有禮貌、準時又感性，so nice！
對於「愛情聖手」呢個朵，3爺再加碼自認係「一廠加藤鷹」，又指張繼聰同另一AV男優清水健性格相似，笑到Kay收唔到聲之餘，仲鼓勵阿聰同33攜手進軍日本，好玩得呀！
講到《全民造星V》驚現「馬拉193」，3爺即刻自薦做「樣衰契弟」，希望富貴嘅「契哥」同「契爺」可以帶挈自己，救命呀！而Kay亦指髮型師Meow有份參賽，希望佢可以晉級咁話！
此外，浩南、郭奕芯同Helen希望透過Staycation迫供3爺嘅真實情史，又呼籲公司開放請男嘉賓，浩南仲話最想了解肥仔點溝女添呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]