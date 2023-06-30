193演舞台劇怕講太多粗口 白只憶「破處」過程又黑又濕又多人吳海昕爆…
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Viu1HK報導：193演舞台劇怕講太多粗口 白只憶「破處」過程又黑又濕又多人吳海昕爆同楊偉倫會日久生情？️
舞台劇《Laugh Vacation》今日舉行記招，演員[email protected]、Sofiee吳海昕、Rosa韋羅莎、白只、朱栢謙、楊偉倫、胡麗英大曬冷！193同Sofiee首次挑戰做舞台劇，平時膽生毛嘅33都話因為環境陌生都有少驚，謙稱「處男」要向前輩們偷「破處」經，白只開心share當年又濕又黑又多人經驗，訪問就由呢個moment開始大暴走！
另一pair Sofiee同阿卵繼《I SWIM》再合體，咁啱得咁橋再次上演男痴戀女戲碼，阿卵不禁呻點解冇得做被追嗰個！佢哋又預告到時尺度超大，咁就真係要睇過先知！Sofiee口講享受拒絕阿卵嘅快感，但轉個頭又讚對方係才華型，甚至可能、有機會日久生情，女人果然係難捉摸呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]