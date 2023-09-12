Do姐被林家謙嗌做「Do妹」超冧 篤爆洪嘉豪想入屋企BBQ

Viu1HK報導：Do姐今日身兼旅遊大使、主持，為主題樂園新園區主持開幕禮，笑話一入園就少女心爆發，又大賣關子話遲吓會同一班朋友嚟樂園玩！咁啱Do姐日前生日，佢話撞正黑雨，又指人大咗就冇熱衷於搞生日party，留喺屋企煲劇，生日願望就係開開心心、身體健康！Do姐仲話一齊拍旅遊節目嗰5位仔仔依家全部都有佢電話，正日生日有收到佢哋嘅祝福，勁有心呀！Do姐搞笑篤爆洪嘉豪話想去佢屋企BBQ添！