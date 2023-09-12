Do姐被林家謙嗌做「Do妹」超冧 篤爆洪嘉豪想入屋企BBQ
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Viu1HK報導：Do姐今日身兼旅遊大使、主持，為主題樂園新園區主持開幕禮，笑話一入園就少女心爆發，又大賣關子話遲吓會同一班朋友嚟樂園玩！咁啱Do姐日前生日，佢話撞正黑雨，又指人大咗就冇熱衷於搞生日party，留喺屋企煲劇，生日願望就係開開心心、身體健康！Do姐仲話一齊拍旅遊節目嗰5位仔仔依家全部都有佢電話，正日生日有收到佢哋嘅祝福，勁有心呀！Do姐搞笑篤爆洪嘉豪話想去佢屋企BBQ添！
其中被林家謙稱呼做「Do妹」，Do姐一臉冧樣話好耐都冇畀人咁叫過，不過下一秒就話被家謙「投訴」，究竟兩個處女座有咩「牙齒印」？Jeffrey噚日開到聲話想邀請Do姐拍MV，Do姐話要諗吓先，要睇吓啱唔啱佢先喎，咁Jeffrey就快啲獻計啦！另外，想知Do姐分享坐戰機感受？即刻睇足本訪問片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK