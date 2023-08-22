Edan花6小時扮QQ藍精靈 有癦阿正 MK珈其 吸晴肥腸 齊為《Again…
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Viu1HK報導：Edan花6小時扮QQ藍精靈 有癦阿正 MK珈其 吸晴肥腸 齊為《Again!》發放正能量⭐
將於周五舉行演唱會嘅Edan呂爵安，今明兩日將會連推兩首新歌，打頭陣今晚有嘅《Again!》，就邀得《膠戰》好友岑珈其、「肥腸」徐浩昌同「阿正」黃正宜齊齊拍MV，驚喜滿滿呀！
Edan話「做人開心唔係咁簡單，但呢個世界好多人都陪住你，好多嘢可以重新嚟過，一齊去努力令到件事變得更加好，所以想用呢首歌帶啲正能量鼓勵大家， 話畀大家知，好多人陪住你哋㗎！」雖然歌曲概念沉重，但Edan希望MV可以用輕鬆手法表達，齊齊have fun！Edan話「一諗就好啱《膠戰》嘅朋友，特別啱肥腸、珈其同阿正，Hilary同Jeffrey就唔係好啱啲角色，所以我同佢哋講，唔好意思，你哋太靚，下次先！」
除咗MV故事夠瘋狂，珈其、阿正同肥腸嘅造型都超級驚喜，Edan歸功於幕後工作人員「一諗起阿正做奸角，就覺得要畀粒癦佢，成個造型都好襯佢，係Perfect Match！其實佢間唔中出騷都可以試吓咁做，好啱佢Punk Rock嘅形象！肥腸直情突顯佢嘅優點出嚟，好吸睛，一定會望住佢。珈其整埋個頭，好啱佢MK年代，將佢哋3個嘅優點放大，所以我相信佢哋都好滿意！
而扮演精靈嘅Edan透露，單係黐假耳仔已經整咗6個鐘，成個造型好cute cute呀，今次MV真係花盡心思！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK