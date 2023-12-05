ERROR團綜️記招訪問大暴走 阿Dee慘遭團欺 全程被笑IQ低零…
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Viu1HK報導：ERROR團綜️記招訪問大暴走 阿Dee慘遭團欺 全程被笑IQ低零反駁 肥仔飲醉酒學日文勁hyper 保錡爆阿濟變屎人 193冇靚女「揸奶」
「宇宙天團」ERROR嘅最新團綜《究竟讀緊乜》噚晚首播，今日4子合體宣傳，大玩外語遊戲全軍覆沒，喪放笑彈是基本操作吧！連帶做訪問都全程大暴走，首集見阿Dee、肥仔畫觀音，原來阿Dee送咗幅「自畫像」畀FC會長，193語出驚人搭話「坐佢個蓮？」呢吓真係無得頂！但193同保錡個金箍戒指就下落不明，唔知佢哋嘅造銀器最後下場係點呢？
最難忘環節，4子一致話係學外語，笑點一就係肥仔飲Vodka飲醉咗，學日文啲「動（作）漫（畫）」句子特別high；笑點二係保錡被爆學俄文嗰陣羞辱人哋學生！最後兩日拍攝，193因排舞台劇而早走咗，佢話慶幸唔使跟去農場掂屎，呢次中屎又係邊位？
有幸從後抱住女同學騎馬嘅阿Dee，憶述當時心情嘅驚驚，猛話捉唔實條又幼又短嘅⋯繩喎！至於喺「揸（加）你奶（Line）」環節，聽聞好似係肥仔收穫最大，唔知佢哋有冇繼續line落去呢？
另外，ERROR提到成軍5周年活動，阿Dee慘被團欺有咩感覺？193去日本有咩搞？Poki獲陳偉霆點燈超high！肥仔重提任黎明紅館騷舞蹈總監之一勁難忘！成段訪問接近成20分鐘，咁多位404慢慢J啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK