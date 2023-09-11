ERROR唱出「枱面枱底」愛情關係 孫佳君送驚喜跳性感椅子舞 保錡…
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Viu1HK報導：ERROR唱出「枱面枱底」愛情關係 孫佳君送驚喜跳性感椅子舞 保錡認錯係劉嘉玲超尷尬
宇宙天團ERROR今年首支新團歌《枱底隧道》，唱出與別不同嘅愛情觀。肥仔話「你都知ERROR嘅愛情觀係幾Error㗎啦！一班人食飯，枱面大家喺度傾偈，但枱底啲腳就係到互相撩緊對方，呢首歌就係講緊一啲好奇怪嘅關係。」
近年鮮有喺幕前演出嘅孫佳君擔任MV女主角，四子都係拍攝前一晚先知，保錡第一個反應係呆咗，肥仔就踢爆佢講錯晒孫小姐嘅小品，保錡解釋「我成日都以為佢同劉嘉玲係同一個人，都有少少尷尬，不過咁樣氣氛反而快熟咗。」亦因為咁，保錡成為四人之中，第一個向孫佳君抄牌嘅人！
首次參與MV演出嘅孫佳君，今次不單係演戲，仲有高難度性感Chair Dance，肥仔埋怨導演唔早講，搞到冇得現場睇！孫佳君就透露拍攝前只係排咗個半鐘，仲要排舞老師因工作臨時嚟唔到，張櫈又同排舞嗰時唔一樣，好彩最後都順利完成，笑言「我未睇個MV，希望大家唔好笑我跳得唔好，哈哈！」
對於跟ERROR四子合作，孫佳君表示「同佢哋4個合作，感覺年輕咗，佢哋好可愛，好有Energy又不停講笑，好得意呀佢哋。其實我一直都好想參與MV演出，多謝導演麥啟光嘅邀請，能夠同四個咁勤力又可愛嘅年青人合作，好Lucky，亦係好難忘嘅體驗。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK