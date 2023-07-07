阿Dee自認ERROR新戲脫胎換骨肥仔撻到攤攤腰193下身受損 保錡…
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Viu1HK報導：阿Dee自認ERROR新戲脫胎換骨肥仔撻到攤攤腰193下身受損 保錡冇艷福輸在起跑線
宇宙天團ERROR四子與及譚旻萱、葛民輝及周家怡等主演，梁國輝執導，戴栢豪監製嘅新戲《陰目偵信》，千呼萬喚之下，將於暑假8月10日上映，ERROR四子首度踩過界登大銀幕，肥仔、Dee、193同保錡都超級興奮，「1億何啟華」更係一錘定音「大家會喺《陰目偵信》見到ERROR脫胎換骨嘅演出！」又表示「今次我哋嘗試比過往少演嘅角色，有另一面俾大家睇到，喺前期做咗好多資料搜集同準備工夫，我哋好有野心想成為出色嘅電影演員！」而193都一本正經咁話「平時睇我哋多數搞搞笑笑，但接拍《陰目偵信》，我哋好認真去準備，拍攝時都一樣認真！」追星天花板嘅保錡願望始終離唔開佢偶像「我希望張家輝先生可以睇到呢齣戲，知道我演技不錯，再推介俾大家！」
為咗演好新戲，ERROR真係有唔少新挑戰㗎！肥仔笑言「第一次喺鏡頭前俾人打，經常撻到攤攤腰！」Dee同193就異口同聲，最難忘第一次吊威也，193話「最意想不到嘅係吊威也都會勒到下身損晒！」不過有付出必有收獲嘅，保錡大爆肥仔艷福不淺「我最主要想同周家怡有多啲溝通，因為睇見肥仔一嚟就同佢搭膊頭、拖手仔！」肥仔無奈反擊「我同家怡喺拍《反起跑線聯盟》時已經認識，只不過係比較熟絡啫！」原來保錡真係輸在起跑線啊！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]