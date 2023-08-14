阿Dee吊威也辛苦小Dee Dee 肥仔「女性螢幕初吻」被嫌揸流灘 保錡晒…
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Viu1HK報導：阿Dee吊威也辛苦小Dee Dee 肥仔「女性螢幕初吻」被嫌揸流灘 保錡晒港式英文 語氣參照陳偉霆 「鋼鐵巨龍獸」193難耐被捽膀胱
宇宙天團ERROR首次擔正電影《陰目偵信》，為咗演好角色，四子都有好多突破，「小太郎」Dee哥挑戰飛簷走壁做動作演員，仲要吊威吔，點知畀隊友嫌「小小太郎」細，笑Cry呀！同樣要吊威吔嘅「Patrick」193，即刻自誇「大支嘢」，搞到「小33」瘀晒，又分享點樣設計角色，令茄喱啡都可以搶fo！至於「阿良」保錡就參考偶像陳偉霆嘅演法同英文發音，鬧交戲就係跟隊友取經，但反被踢爆平時都燥底。而「石仔」Fatboy就獻出「女性螢幕初吻」畀阿正，但隊友嫌借位冇誠意，仲話要加錢睇肥仔真咀阿正，LM呀！
講到四子互㩒膀胱戲笑爆全場，原來係出自保老師手筆，佢親解設計由來，仲品評三位隊友嘅Size，笑到有腹肌呀！
不過，四子面對前輩鄭浩南同葛民輝時就好恭敬喇，肥仔仲話有機會的話，想演阿葛嘅角色，發揮創意；保錡同3爺就睇中Dee老師嘅角色，原因當然笑爆嘴啦！404集氣開續集喇喂！
網民點睇？
佢哋呢排有點黃🤣😂
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK