現場實況ERROR台灣拍節目返港肥仔難忘搵小宮拍片勒索Jeremy? 阿…
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Viu1HK報導：現場實況ERROR台灣拍節目返港肥仔難忘搵小宮拍片勒索Jeremy? 阿Dee示範流利台語粗口 保錡獲「加冕」黑貓耳宣傳新歌現場實況
「宇宙天團」ERROR飛咗去台灣拍節目兩個星期今日返港！其中193因工作關係昨日先行回港，而肥仔、保錡同阿Dee就約晏晝2點半步出抵港大堂，一眾「小草」、「pokimon」同「雯雯」一早就嚟到機場，拉行banner、嗌晒口號接偶像s，場面墟冚！
ERROR三子出到嚟即分散3個area同fans愛的互動，個個化身「黃大仙」有求必應，逐個fans自拍勁有愛，呢個臨時fans meeting歷時25分鐘！肥仔笑話去咗兩個星期有啲攰，透露新節目係體驗台灣大學生活，開心可以搵到拍過Jeremy MV嘅台灣YouTuber小宮crossover咗Jeremy首《Fever》，佢仲post條片去ig，同Jeremy講「你個女主角喺我手上，醒水自己過數落我account！」
阿Dee向其中一位「雯雯」送上生日禮物，冧到暈！邊有偶像會記住fans嘅生日？就係阿Dee！佢又指行程超tight唔夠瞓，個個輪流病，佢拍到最後一日都「臨廠」！阿Dee自誇喺台灣兩個星期，有一樣嘢進步神速，仲即場示範用台語講粗口，超流利！
至於保錡就獲「pokimon」邊行邊「加冕」黑貓耳仔，趁機宣傳今日推出嘅新歌《黑貓》，心思100分！保錡同fans自拍到後期索性除外套騷出一對殺食麒麟臂，想知新歌內容係咩？等保錡親口話過你知！
網民點睇？
dee果句台語粗口真係好粗🤣
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK