肥仔@ERROR自肥搵Candy@COLLAR談情 Win Win貼錢演出M...

肥仔@ERROR自肥搵[email protected]談情 Win Win貼錢演出M…
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Viu1HK報導：肥仔@ERROR自肥搵[email protected]談情 Win Win貼錢演出MV？
ERROR隊長肥仔梁業近日推出solo跳唱快歌《Phat N Fresh》，MV搵嚟[email protected]同Win Win楊安妮一齊拍，肥仔今次自肥同Candy有「感情戲」，至於內容係咩佢就叫大家自己睇喇！肥仔亦坦言擔心Candy喺MV 舞步上難Pick Up，不過睇住佢落力排練，肥仔忍唔住讚佢大有進步，仲話「有段Dance Break，開頭都有問Candy會唔會覺得太難跳，都可以選擇跳唔跳，但佢最終揀咗跳，咁佢就要自己攞條命出嚟！不過有難度先有挑戰，留喺Comfort Zone冇意思。」然後肥仔再打蛇隨棍上，邀請Candy下次跳Jazz Funk，隊長果然好識爭取機會。
而Win Win就話開心可以參與MV拍攝，連酬勞都冇諗「Fatboy係我嘅大恩人、大前輩，出到聲一定會幫，諗都冇諗，冇錢或者貼錢都會跳。」肥仔就話「唔會要你貼錢！對住佢唔敢話俾幾多酬勞，但佢鍾意條褲咪送俾佢。」肥仔又話今次MV勁揼本，單係場景都包含超級市場、遊樂場同Gym房，例如超市入面擺放咗印有Fatboy嘜頭嘅穀物早餐同柔順劑，遊樂場又有1:1嘅搖搖板、氹氹轉，而成個廠景嘅中心更有超巨熊Bear Bear公仔，希望大家置身愉快嘅氛圍。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]