ERROR成軍5周年還原濟哥激罕發脾氣「襲擊」肥仔過程阿Dee認曾因…
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Viu1HK報導：ERROR成軍5周年還原濟哥激罕發脾氣「襲擊」肥仔過程阿Dee認曾因「前列腺」唔高興 ️保錡變身團隊和事佬193繼續用嘴巴說話
ERROR 5歲生日快樂！喺成軍5周年之時「突襲」404推新團歌《四五成群》，四子大讚詞人梁栢堅係忠實錯粉，先可以填到咁係佢哋寫照兼啜核嘅歌詞，有料到呀！
193早前自爆錄音錄到喊，原因竟然係因為阿Dee？仲夾埋保錡再創新金句「資質不夠少說話」，唔通又嚟鞭阿Dee IQ？喺MV中去到歌詞「望你明日或以後 把口識收」嗰幕，阿Dee、肥仔同保錡晒默契一同望向33，保錡一嘢爆係阿Dee嘅「屎橋」，呢單嘢又有啲咩內幕？
愈講愈high嘅ERROR，仲開心share咗件從未分享過嘅極難忘事，就係大爆EQ 100嘅經理人濟哥激罕發脾氣過程，肥仔竟無辜變做「箭靶」，四子還原案發經過嗰陣笑到哮喘！繼而加碼爆阿Dee兩件發脾氣趣事，其中一件事就係檢查前列腺，阿Dee以一敵三陷入曼德拉效應，睇住四子小學雞式「鬧交」真係笑死無命賠！
踏入出道5年呢個里程碑，佢哋一致認同保錡係進步最大嘅成員，亦係接阿Dee捧成ERROR之中嘅和事佬，宣揚「Love and give up」精神！最後四子輪流set定來年目標，想知係咩？咁就梗係要睇足本version啦！睇呢個癲喪專訪小心笑到甩牙骹呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK