193生日登基 「奶奶」感動落淚自封「時間管理大鵰」嚇窒ERROR演…
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Viu1HK報導：193生日登基 「奶奶」感動落淚自封「時間管理大鵰」嚇窒ERROR演出拒露「大鋼炮」「驚個個爭住食！」
ERROR成員193郭嘉駿聽日34歲生日，今日同逾400名Fans喺九展慶祝，老婆們仲準備咗「法拉利」畀老公進場，又有皇冠、權杖同紅袍進行「加冕儀式」，當然唔少得蛋糕同大合唱生日歌啦，連「老爺」、「奶奶」同好兄弟Delta T都專誠撐場，「奶奶」見到阿仔咁多人錫，仲感動落淚，成件事好溫馨呀！
193雖然把口笑班老婆老土，但都好感激大家嘅付出，可惜張「龍椅」太大，最近搬咗細屋冇位擺，惟有放喺公司當道具啦！講到佢自封「大鋼炮」，33就自誇大到嚇親ERROR兄弟，仲即席起多個新朵叫「時間管理大鵰」，似乎有意睇齊小豬咁喎！
至於生日願望，33就希望身體健康同埋有代表作，咦？如果角色需要，會唔會拎「大鋼炮」出嚟呢？33就妙問妙答喇！想笑餐飽就睇喇！
此外，老婆們悉心準備嘅生日展都好繽紛，有好多「有味衫衫」同最新MV染血西裝，必睇呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK