現場實況193老婆見面會抽「有味衫衫」 錄製專屬鬧鐘聲⏰「起身喇！賤…
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Viu1HK報導：現場實況193老婆見面會抽「有味衫衫」 錄製專屬鬧鐘聲⏰「起身喇！賤人！」加設韓星級數Good bye session
完成登基大典後，193同一眾老婆移師到戲院舉行粉絲見面會，席間33抽出回答老婆嘅提問，仲話如果時光倒流至參加《全民造星》前，自己會努力學習唱歌跳舞，傻豬嚟㗎，咁咪冇咗《造星》經典之一《大懶堂》囉！
33又應老婆要求錄製專屬嘅鬧鐘聲同鈴聲，3爺即刻振夫綱大叫「起身喇！賤人！」難得呢班「賤人」仲笑得鬼咁開心，果然飯隨偶像呀！
最近搬細屋嘅33，又拎咗好多「有味衫衫」出嚟，同埋FC準備嘅巨型攬枕等精品，位位老婆都嗌到跑馬咁High呀！33仲喺人形攬枕嘅「大鋼炮」位親繪心心加持，仲自爆有人妻Fans因為人形攬枕而差啲離婚，希望大家對自己嘅愛適可而止咁話！
同老婆大合照期間，33又笑FC啲燈牌顏色似「一樓一」，最後仲效法韓國oppa，嚟個Good bye session，真係笑聲笑聲滿載溫馨咯！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK