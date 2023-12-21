Fatboy論盡ERROR酒品 保錡爆秘密 Dee哥連環瞓 193最飲得 自薦…
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Viu1HK報導：Fatboy論盡ERROR酒品 保錡爆秘密 Dee哥連環瞓 193最飲得 自薦做Twins嘉賓扮️「風箏與波」
Fatboy梁業今日為《Now TV Stem award 2023頒獎禮》任頒獎嘉賓，除咗深受現場小朋友歡迎外，仲獻唱新歌《Jap Jap》，炒熱氣氛！
Fatboy透露小學嗰陣乖到不得了，直至中學先因為一樣嘢而荒廢學業，但笑言好彩自己讀書唔叻，先有今時今日嘅「實力派偶像」咋，啱呀！講到ERROR節目《究竟讀緊乜》笑爆一眾網友，Fatboy話最難忘保錡瞓棺材令自己爆喊一幕，又笑言如果換咗193瞓，自己一定爆笑，係咪好想知點解呢？講到佢喺節目中疑似飲醉，Fatboy就話冇呢回事，仲論盡保錡、Dee哥同193嘅酒品，連經理人阿濟都唔放過呀！
此外，Fatboy預告明年出「曳歌」，仲想搵兩大女神Stephy同阿Sa拍MV自肥，又趁機呼籲Twins搵自己做演唱會嘉賓，連爆點都諗埋，果然係「ViuTV搲撈王」呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK