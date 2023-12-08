FINALLY「處男」活動被終粉團團包圍朱Mic呻阿冰演舞台劇太錫…
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Viu1HK報導：FINALLY「處男」活動被終粉團團包圍朱Mic呻阿冰演舞台劇太錫身 程人富被怨恨？
男團FINALLY終於接到event啦！今日四子以「處男」之身喺旺角現身商業活動，吸引近百終粉團團圍實間鋪頭，佢哋除咗唱首本名曲《終於出歌》之外，又同終粉近距離玩遊戲，現場反應非常high，搵日喺旺角busking都真係有得諗，不過佢哋就話擔心一樣嘢！
話咁快下星期五（15日）就係FINALLY同阿冰嘅舞台劇首場，佢哋話距離開騷日子越近就越緊張兼越大壓力！就嚟開騷，佢哋到依家仲係keep住爭取緊同阿冰嘅感情戲份，「M.I.C.」朱Mic指阿冰好錫身，而「Chorus」程人富就慘慘豬指阿冰望佢眼裡只有恨！另外，麗英日前開騷，事後受訪篤爆富哥喊到面容扭曲，唔知富哥又點回應呢？FINALLY透露之後會去學校sharing，會唔會順便搞埋school tour？有啦，仲唔快啲去睇？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK