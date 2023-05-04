抗癌抗抑鬱又捱過孫仔腦癌打擊 75歲葉麗儀拍微電影奪演員獎

Viu1HK報導：Frances葉麗儀憑一首《上海灘》唱到全球華人都識，唔好睇佢年屆75歲已經成頭銀髮，但仍然中氣十足。喺疫情期間，錄製咗新歌《永遠閃耀》，而另一首歌《記憶裡有愛》，就係微電影《未竟事務所》嘅主題曲，佢希望藉住作品大家積極生活好好地活落去。Frances嘅演戲經驗唔多，更憑住呢齣微電影喺《第十屆微電影「創+作」支援計劃》 攞到人生第一個演員獎添啊！