抗癌抗抑鬱又捱過孫仔腦癌打擊 75歲葉麗儀拍微電影奪演員獎
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Viu1HK報導：Frances葉麗儀憑一首《上海灘》唱到全球華人都識，唔好睇佢年屆75歲已經成頭銀髮，但仍然中氣十足。喺疫情期間，錄製咗新歌《永遠閃耀》，而另一首歌《記憶裡有愛》，就係微電影《未竟事務所》嘅主題曲，佢希望藉住作品大家積極生活好好地活落去。Frances嘅演戲經驗唔多，更憑住呢齣微電影喺《第十屆微電影「創+作」支援計劃》 攞到人生第一個演員獎添啊！
Frances透露自己唱得主要係身體健康，佢亦Keep住均衡飲食，身材30幾年都冇走樣。其實佢嘅健康得來不易，96年確診乳癌之後患過抑鬱症，嚴重時更有自殺傾向。Frances受過接二連三嘅打擊，孫仔喺出世一個月證實有腦癌，而老公David幾年前因脊椎退化要坐輪椅，花咗兩年時間先康復。面對重重逆境，好彩有屋企人互相扶持，Frances先可以撐得住。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]