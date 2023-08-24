Frankie證實MIRROR將缺席樂壇頒獎禮️為搵錢做傢俬店兩年️…
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Viu1HK報導：Frankie證實MIRROR將缺席樂壇頒獎禮️為搵錢做傢俬店兩年️爆Edan最混亂
Frankie@MIRROR今日現身傢私店活動，原來佢做Dancer期間曾經喺度做過兩年兼職，今次可以話係返「娘家」。Frankie又話自己亂中整齊，咁講到隊中邊個最混亂？佢話非Edan莫屬。
上個月去完日本大阪慶生嘅Frankie，就話冇睇靚女，亦冇人搵佢集郵。而再之前亦爭取時間去咗馬爾代夫度假，但就由頭包到落腳冇騷肌同泳褲Look，咁真係嘥晒副Body啦！
依家忙緊綵排處男音樂劇《大象的告別式》，Frankie竟然話壓力仲大過做演唱會，講到有傳MIRROR為咗演出明年1月嘅補場演唱會，所以佢哋唔會出席年尾嘅樂壇頒獎禮，Frankie亦證實啦！想知？睇片啦！
網民點睇？
皮皮內外都咁靚❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK