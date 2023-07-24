唱作人Ian踩行Turbo 預告出6首歌 新歌寄語擁抱Inner Me

Viu1HK報導：今年全情投入創作嘅Ian陳卓賢，繼《再見寧靜海》同《抱抱無尾熊》後，再推出新歌《擁抱後的歌》，仲係Ian親自作曲，靈感源自一次閱讀後感，「寫呢首歌嘅時候，我睇緊一本書，係講寫一封信畀童年嘅自己，當時我諗，如果見到童年嘅自己會講啲咩呢？諗咗一輪，發現原來係冇咩可以同佢講，亦都唔會特別同佢講啲乜嘢，最多只係送上一個擁抱，所以就有《擁抱後的歌》嘅誕生。」