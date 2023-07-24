唱作人Ian踩行Turbo 預告出6首歌 新歌寄語擁抱Inner Me
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Viu1HK報導：今年全情投入創作嘅Ian陳卓賢，繼《再見寧靜海》同《抱抱無尾熊》後，再推出新歌《擁抱後的歌》，仲係Ian親自作曲，靈感源自一次閱讀後感，「寫呢首歌嘅時候，我睇緊一本書，係講寫一封信畀童年嘅自己，當時我諗，如果見到童年嘅自己會講啲咩呢？諗咗一輪，發現原來係冇咩可以同佢講，亦都唔會特別同佢講啲乜嘢，最多只係送上一個擁抱，所以就有《擁抱後的歌》嘅誕生。」
Ian又話首歌係送畀大家嘅Inner me，「日常生活中我哋未必察覺到佢，可能因為好少時間同自己傾偈，但自己同自己對話嘅時候，就會發現喺心裡面其實住咗另一個自己。」同樣象徵每段關係都有開始同終結，佢話：「不論同朋友又好，親人又好，相信呢個世界每一種關係，就算幾親密都好，都有散席嘅一日，所以呢首歌，都可以作為一段關係告終同離別嘅見證。」
為咗展現最真摯嘅感情，Ian今次只錄咗2個session，個幾鐘就完成喇！今年已經出咗3首自家作品嘅佢，仲希望喺踏入2024年前，推出5至6首歌！唱作人Ian踩行Turbo造歌，Hellosss一定開心到爆啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]