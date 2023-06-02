「模特賢」Ian考慮個唱着排球熱褲 「投訴」被Jeremy呃讚Tiger最…
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Viu1HK報導：「模特賢」Ian考慮個唱着排球熱褲 「投訴」被Jeremy呃讚Tiger最打得 寄語《造星V》參賽者要真誠有禮
「模特賢」Ian 陳卓賢今日再出動！最近密密出fashion band活動大叫開心，數到服裝item，Ian嘅最大尺度非排球熱褲莫屬，佢仲開到聲話會考慮喺演唱會配背心咁着出嚟見Hellosss！嘩！齋聽都㷫恰恰呀！
作為「公開爭取」擔當，Ian呢次有新嘢爭取，而講起unicorns感謝佢幫「米媽」Jeremy爭取開solo concert，Ian「變臉」搞笑「投訴」Jeremy呃得佢透！Ian又透露《12怪盜》嘅拍攝進入大直路，拍動作場口讚Tiger最打得！最後佢亦有番肺腑之言同《全民造星V》嘅參賽者講以禮相待、真誠對待，參賽者們要好好記住Ian呢番說話啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]