「公開爭取擔當」Ian望推創作專輯Phoebus無懼公司大地震P1X3L明…
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Viu1HK報導：「公開爭取擔當」Ian望推創作專輯Phoebus無懼公司大地震P1X3L明年開騷 「大表嫂」Alina回應負評我係有禮貌
「模特賢」再上線！[email protected]噚晚現身品牌活動，Hellosss塞爆商場是常識吧，仲sweet到大合唱生日歌送畀Ian！對「沒有夏天」定律，Ian指其實唔抗拒着短褲，甚至舉例笑話以前打排球條波褲短到似熱褲，就睇吓Ian遲吓開騷會唔會還原番一set出嚟啦！
今次陳總想公開爭取嘅事就係出創作專輯，提到成功爭取Jeremy開個唱，Ian爆被兄弟呃得透，搞笑話要重新審視對方人品！電影《12怪盜》拍攝進入尾聲，Ian大讚Tiger身手最好，不過佢自己今次嘅角色主要「食腦」，未有機會show off跆拳道底子。MIRROR即將開拍團綜，Ian笑指公司講明唔使食蟲、簽生死狀，又話好期待同鏡粉一齊玩遊戲！
[email protected]最近劇接劇磨鍊人生之餘，逐步邁向「影帝」大目標。唱片公司環球大地震，高層Duncan離職，Phoebus話輪唔到佢哋擔心，但solo、團歌會照出，更宣布音樂會初步定下年舉行，所有嘢蓄勢待發！
「大表嫂」Alina火辣登場，笑話因為着靚裙而全日冇食嘢！早前孖男友Stanley拍6周年紀念日Vlog，事後卻被負評，佢澄清自己係有禮貌，遲到亦只係誇張化，私下係有道歉。至於被網民催婚，佢話現階段工作為重。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]