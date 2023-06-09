現場實況Happy Ian Day！陳卓賢「29+1」獲震撼大合唱賀壽逾4000 H…
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Viu1HK報導：現場實況Happy Ian Day！陳卓賢「29+1」獲震撼大合唱賀壽逾4000 Hellosss打蛇餅攞生日應援
Happy Ian Day！今日係Ian陳卓賢嘅「29+1」生日！一班Hellosss齊集銅鑼灣同Ian慶生，場面超爆墟冚！IIFC晏晝3點開始派發生日手幅，時晨未到已經現巨型蛇餅，高峰期有過千Hellosss守秩序排隊！而去到4點半嘅大合唱生日歌環節，更聚集過4000名Hellosss，向Ian送上愛的祝福！
IIFC嘅admin車車帶同4歲半囡囡Halo出動，車車話IIFC籌備咗生日應援9個月，準備咗5000份手幅加匙扣派發，小Hellosss Halo仲唱咗首生日歌送畀Ian，超sweet呀！Bell同Tea專登請假到場，話好開心、忙過自己生日！佢哋亦準備咗自家製應援物同現場Hellosss開心share，又話雖然Ian今年未能到場，但一啲都唔會失望，會隔住個mon祝福Ian！
網民點睇？
Ian,happy birthday 🙏🥳🎉🎊🎂💐❤
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]