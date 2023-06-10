陳卓賢帶病過30歲生日望身體健康 瞓醒就病好️貼黑圖遭AK取笑塊面圓…
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Viu1HK報導：陳卓賢帶病過30歲生日望身體健康 瞓醒就病好️貼黑圖遭AK取笑塊面圓過風扇
今年6月9日係Ian陳卓賢30歲生日，壽星仔雖然病咗，喺IG Post出藥丸相，兼公開生日願望係身體健康，但佢都不斷隔空接受大家嘅祝賀，Ian喺臨瞓前亦特登Post多咗張自拍同大家講早抖，仲表示希望瞓醒就病好。除咗自拍，Ian都有自貼「陳腫」黑圖同大家開心些牙，認真唔話得！而一直Mon Post嘅AK就秒速留言，笑話「塊面圓過把風扇」而MIRROR一班隊友亦有送上祝福，大家都錫住Ian，幾乎冇黑圖咁滯，反而見到唔少Ian擺出鬼馬表情嘅合照！勁有兄弟愛！
另外，一班Hellosss噚日亦齊集喺銅鑼灣為Ian慶祝生日，Fan Club喺下晝3點開始派發生日手幅，現場一度出現巨型蛇餅，但過千嘅Hellosss都勁守秩序排隊，認真抵讚！喺4點半大合唱環節，超過4000名Hellosss聚集一齊唱生日歌，場面非常震撼！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]