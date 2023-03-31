Anson Lo️談登神CP事件️「Take it easy」 Ian還原「U…
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Viu1HK報導：Anson Lo️談登神CP事件️「Take it easy」 Ian還原「Unfollow JJ」真相 Edan笑認與改造男孩好似樣
MIRROR成員Ian、Anson Lo、Edan今日嚟到主題樂園出席活動，即刻變咗大細路攬住公仔賣萌！Anson Lo指喺日本同當地「神徒」會面勁開心，但見有「神徒」激動爆喊就唔知點安慰，淨係識講「打咩」，搞笑得嚟又可愛！陳仔亦教路「Don’t cry dor」，爆發日文小宇宙！
提起Miro fans meeting得3場，三子無奈指未能單方面promise加場，對此深感抱歉；亦知道有鏡粉表示票價貴，佢哋坦言公司冇賺錢諗法，只因成本、制上都要支出。
對網上瘋傳有小男孩想改造變Anson Lo，但最後同Edan撞樣，Edan幽默笑話「佢大個會好靚仔！」同時Ian主動再為unfollow JJ一事深度解畫；而Anson Lo聞有fans不滿Edan post合照炒CP，教主大方話「take it easy！」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]