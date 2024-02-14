陳卓賢情人節推出情歌拍MV向元祖級結他示愛預告作品以系列形式編寫…
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Viu1HK報導：陳卓賢情人節推出情歌拍MV向元祖級結他示愛預告作品以系列形式編寫未完的結果
Ian陳卓賢趁今日情人節推出以愛情故事貫穿嘅Chapter 1作品《Lost at First Sight》，MV中許恩怡係Ian嘅傾慕對象，但Ian話今次主角其實係佢至愛嘅結他。
入行前Ian多以結他創作歌曲，但成為歌手後反而少咗， 所以今次首歌就以電結他創作出厚實Funky Style。Ian仲預告今年嘅作品會以系列形式推出，佢話「用故事性貫穿，形容一段關係唔同嘅Stage，由初相識、發展到Ending會係點。好多人會睇究竟係Happy Ending定係Sad Ending，但呢要賣關子，因為未完全肯定故事嘅句號係屬於點樣一個Ending，大家要多加留意。」
作為第一支登場嘅結他，梗係有啲特別意義，夠竟係乜？就梗係要留番Ian親自講解，佢話將來大家仲會喺唔同作品中見到佢嘅珍藏添，想知更多就唔好錯過快啲睇片。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK