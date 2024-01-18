Day睇Ivy So️演出超肉緊恨演舞台劇 Jackal@Dear Jane愛睇女…
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Viu1HK報導：Day睇Ivy So️演出超肉緊恨演舞台劇 Jackal@Dear Jane愛睇女團公開飛
Jackal伍漢邦@Dear Jane嘅自家潮牌今日推出賀年大型裝置「發仔」，Day許軼@COLLAR撐場出席開幕儀式。激罕掉低隊友自己出活動嘅Jackal話好緊張，又透露成壇嘢籌備咗半年。造完公仔就要做人仔？Jackal話同老婆已有共識會生，但過一排二人世界先，又羨慕隊友阿Tim個女勁嗲。
Day噚晚睇完寶貝Ivy So主演舞台劇，大叫精彩，仲話睇到肉緊係咁捉住坐隔離嘅芯駖。又話都想試下演舞台劇。Day又爆以前細個成日唔食飯留啲錢買衫，咁嚟緊3月COLLAR開演唱會咪好多靚衫著？Jackal隨即話鍾意睇女團表演，仲爭取時間飛添！想繼續睇？片等緊你呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK