Jeremy處男騷預告走性感路線️狂操Body練氣「肌肉Ready緊」
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Viu1HK報導：MIRROR成員Jeremy李駿傑今日出席《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》記者會，公佈8月30號喺會展舉行首個個人演唱會，仲預告歌單同舞蹈都有驚喜呀！Jeremy自爆收到花姐喜訊後，以為對方send錯畀阿Jer柳應廷，適逢當時媽咪喺隔離，仲興奮尖叫，但自己就對於唔夠歌而手足無措喇，所以要努力造歌，亦會唱偶像同唔同語言嘅歌。
Jeremy透露屆時有一半時間會唱跳，除咗妖嘅風格，仲有Man爆跳唱，所以最近努力做Gym操肌，笑問佢會唔會跟「打卡王」Jer齊齊操？Jeremy爆阿Jer大隻過自己，又挑機話如果阿Jer喺7月開騷時除衫，自己一定跟機，wow，咪走數呀！
講到門票「逢鏡必炒」，Jeremy話今次有預留門票畀MIRO認購，仲呼籲大家一定唔好買黃牛，祝福各位Unicorns都買到飛啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]