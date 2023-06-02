Viu1HK報導：MIRROR成員Jeremy李駿傑今日出席《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》記者會，公佈8月30號喺會展舉行首個個人演唱會，仲預告歌單同舞蹈都有驚喜呀！Jeremy自爆收到花姐喜訊後，以為對方send錯畀阿Jer柳應廷，適逢當時媽咪喺隔離，仲興奮尖叫，但自己就對於唔夠歌而手足無措喇，所以要努力造歌，亦會唱偶像同唔同語言嘅歌。