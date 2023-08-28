Jeremy開騷前出火辣熱戀情歌 心情複雜盼有滿分個唱

Viu1HK報導：Jeremy李駿傑處男個唱今個星期三(30號)就舉行，佢趕喺開騷前推出新歌《Fever》，唱出熱戀中嘅心情，MV仲意識大膽，畫面帶點火辣，同平時乖到爆嘅豬仔勁大反差啊！雖然Jeremy今年推出嘅個人單曲全部都係情歌，但主題就愈玩愈激，Jeremy表示：「今年想有一首有熱戀階段感覺嘅歌，希望大家可以透過呢首《Fever》，感受到熱戀當中嗰種興奮開心。」