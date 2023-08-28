Jeremy開騷前出火辣熱戀情歌 心情複雜盼有滿分個唱
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Viu1HK報導：Jeremy李駿傑處男個唱今個星期三(30號)就舉行，佢趕喺開騷前推出新歌《Fever》，唱出熱戀中嘅心情，MV仲意識大膽，畫面帶點火辣，同平時乖到爆嘅豬仔勁大反差啊！雖然Jeremy今年推出嘅個人單曲全部都係情歌，但主題就愈玩愈激，Jeremy表示：「今年想有一首有熱戀階段感覺嘅歌，希望大家可以透過呢首《Fever》，感受到熱戀當中嗰種興奮開心。」
歌詞尋找到熱戀感覺，MV一樣都令人睇到熱血沸騰，其實MV係同《You First》同步喺台灣拍攝，女主角亦係台灣YouTube Channel「這群人TGOP」嘅小宮，上次就扮演恩愛情侶，今次就係含羞答答嘅靚仔遇上熱情如火嘅美少女，畫面非常香艷！小宮走入房換衫，剪影下見到佢除衫，仲扔埋去Jeremy眼前添，令人無限遐想，就連Jeremy自己都話：「今次一啲鏡頭係比《You First》更大膽，都係第一次MV上有咁嘅嘗試，好在拍時已經係開咗幾日工，小宮又係一個好開朗嘅人，好外向好Friendly，熟咗之後就好啲，只係有少少尷尬。」
新歌揀喺演唱會前夕推出，雖然演唱會已準備得差唔多，但Jeremy呢刻嘅心情相當複雜，佢話：「心情好緊張好期待呢一日，但又少少唔捨得咁快嚟到8月30號，希望嗰日可以Good Show！」迎接呢個重要日子來臨，Jeremy都特登留言俾Unicorns：「好多謝大家一直都咁期待呢個演唱會，都希望俾到大家最好最完美，令大家難以忘記嘅演唱會，希望可以做到我自己心目中嘅100分演唱會，大家可以留下美好回憶！」
網民點睇？
米米越嚟越型仔！😂😂
有jeremy 就like
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK