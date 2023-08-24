現場實況容祖兒️同家燕媽媽battle flower pose追加跳十字步唱《皆…
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Viu1HK報導：現場實況容祖兒️同家燕媽媽battle flower pose追加跳十字步唱《皆大歡喜》
Joey容祖兒嘅演藝騷噚晚係慈善場，佢難抵台下一眾善長人翁以尖叫方式許願，點歌環節破例點咗兩次歌嚟回饋佢哋嘅善心，贏得一遍掌聲！尾聲例牌係medley環節，Joey遞咪、全場fans賣力唱，果然大合唱永遠都係最好聽！Joey仲勁鬼馬化身「容考官」，唱唱吓失驚無神遞咪考fans接唔接得住，結果就梗係句句都接到！
而另一重頭戲就落喺大合照時間，Joey邀請台下特別嘉賓家燕媽媽起身say hi，搞到全場fans勁興奮！Joey搞笑話前嗰幾日擺flower pose成功呼喚到家燕媽媽現身，所以呢晚決定take two，同家燕媽媽battle flower pose之餘，順應民意加碼跳十字步兼唱《皆大歡喜》，玩到超high！家燕媽媽臨走邊揮手邊送飛吻，快啲click入實況片一齊唏呀唏呀唏啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK